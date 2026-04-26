Quatrième match Canadiens-Lightning

Pour cette édition spéciale avant-match des Amateurs de sports, Mario Langlois rassemble le temps d'une table ronde le journaliste Arpon Basu, l'ancien du Lightning de Tampa Bay, André Roy, et le collaborateur du 98,5, Éric Hoziel.
Au menu:
- Les premiers trios des deux équipes se cherchent: lequel débloquera en premier?;
- Le Tricolore doit concrétiser davantage ses chances de marquer;
- Brayden Point n'est pas à 100%;
- Le rôle de Scott Sabourin;
- Juraj Slafkovksy encore sonné par son combat face à Hagel?