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4e match Canadien-Lightning

«On aura encore une fois un match de grande intensité»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 26 avril 2026 08:01

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jean-François Baril
Jean-François Baril
«On aura encore une fois un match de grande intensité»
Les Canadiens de Montréal poursuivront leur série face au Lightning de Tampa Bay dimanche soir au Centre Bell. / Graham Hughes / La Presse canadienne

Les Canadiens de Montréal poursuivront leur série face au Lightning de Tampa Bay dimanche soir au Centre Bell.

Le Tricolore tentera d’aller chercher une troisième victoire à l’issue de cette rencontre, ce qui porterait la série à 3-1 en sa faveur.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril mettre la table pour ce match lors de son bilan de l’actualité sportive au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«Je pense que le Canadien doit absolument l'emporter. Parce qu'après ça, on retourne à Tampa Bay, puis il va y avoir deux jours de congé, ce qui devrait avantager le Lightning, qui joue beaucoup les mêmes joueurs. Donc, ça va prendre le premier trio et un petit peu plus d'opportunisme. Encore une fois, ce sera un match d'une grande intensité.»

Jean-François Baril

Autre sujet abordé:

  • L'omniprésence de la violence au hockey professionnel

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