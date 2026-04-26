4e match Canadien-Lightning

Les Canadiens de Montréal poursuivront leur série face au Lightning de Tampa Bay dimanche soir au Centre Bell.

Le Tricolore tentera d’aller chercher une troisième victoire à l’issue de cette rencontre, ce qui porterait la série à 3-1 en sa faveur.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril mettre la table pour ce match lors de son bilan de l’actualité sportive au micro de l’animateur Denis Lévesque.