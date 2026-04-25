Le Québec avec le taux de recours de plus grand

Le Rapport mondial sur le bonheur révèle que les Québécois sont nettement plus heureux que le reste des Canadiens et que le Québec arriverait au 5e rang du classement mondial de 147 pays.
Le chroniqueur Christian Dufour voit pourtant là un paradoxe avec l’aide médicale à mourir, dont le recours est particulièrement fréquent au Québec.
Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour aborder le sujet et présenter sa réflexion samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Moi, je ne suis pas fier du record. Je trouve qu’il y avait peut-être un côté un peu trop mortifère. Peut-être qu’on a trop banalisé la chose et qu’après dix ans, il faudrait regarder ça plus froidement. Par exemple, est-ce qu’il n’y a pas un danger d’envoyer le message aux personnes âgées qu’elles coûtent trop cher ou qu’elles sont un fardeau ? Je n’ai pas de réponse très ferme là-dessus. Je me pose des questions et, je le répète, je suis bien content que ça existe.»