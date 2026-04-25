Le Québec avec le taux de recours de plus grand

Le Rapport mondial sur le bonheur révèle que les Québécois sont nettement plus heureux que le reste des Canadiens et que le Québec arriverait au 5e rang du classement mondial de 147 pays.

Le chroniqueur Christian Dufour voit pourtant là un paradoxe avec l’aide médicale à mourir, dont le recours est particulièrement fréquent au Québec.

Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour aborder le sujet et présenter sa réflexion samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.