Aucune rencontre officielle prévue

L’envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le gendre du président américain, Jared Kushner, partiront pour le Pakistan samedi dans le but de négocier avec l’Iran.
Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac brosser le portrait de la situation lors de sa revue de presse au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, lui, il est déjà sur place. Par contre, il n'y aura pas de rencontre officielle qui est prévue entre les États-Unis et l'Iran. Tout devrait se faire par des intermédiaires pakistanais. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran a déclaré que les États-Unis cherchent un "moyen de se sauver la face", pour s'extraire de la guerre au Moyen-Orient. Donc, on verra si c'est fructueux.»