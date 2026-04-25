Aucune rencontre officielle prévue

L’envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le gendre du président américain, Jared Kushner, partiront pour le Pakistan samedi dans le but de négocier avec l’Iran.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac brosser le portrait de la situation lors de sa revue de presse au micro de l’animateur Denis Lévesque.