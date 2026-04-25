Chronique américaine

Le président américain Donald Trump tente d’imposer une nouvelle rhétorique sur la durée de la guerre en Iran, qui devait durer de quatre à cinq semaines, mais qui se poursuit depuis environ deux mois.

Il souligne notamment que les semaines de cessez-le-feu étaient exclues du calcul et ajoute que le conflit en Iran est relativement court par rapport aux guerres au Vietnam et en Irak, qui ont toutes les deux duré environ 20 ans.

Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter samedi, lors de sa chronique au micro de l’animateur Denis Lévesque.