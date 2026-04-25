 Aller au contenu
Insolite

Un épagneul papillon pourrait battre le record du plus vieux chien au monde

par 98.5

0:00
2:11

Entendu dans

Signé Lévesque

le 25 avril 2026 07:40

Avec

Marie-Rose Sirois-Bruneau
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Un épagneul papillon pourrait battre le record du plus vieux chien au monde
Denis Lévesque / Cogeco Média

Un épagneul papillon de Haute-Savoie, né le 5 décembre 1995, serait, à un peu plus de 30 ans, le plus vieux chien au monde.

Écoutez la chroniqueuse Marie-Rose Sirois-Bruneau en discuter samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

Vous aimerez aussi

Épisode El Niño de plus en plus probable: des effets sur le Québec?
Signé Lévesque
Épisode El Niño de plus en plus probable: des effets sur le Québec?
0:00
5:41
Guerre en Iran: Steve Witkoff et Jared Kushner se rendront au Pakistan
Signé Lévesque
Guerre en Iran: Steve Witkoff et Jared Kushner se rendront au Pakistan
0:00
5:49
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Pour moi, ça soulève des questions plus profondes sur l'abus de pouvoir»
Rattrapage
Père qui a exploité financièrement ses enfants
«Pour moi, ça soulève des questions plus profondes sur l'abus de pouvoir»
Encouragé par la foule et Martin St-Louis: un match qui redonne confiance à Dach
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire 3-2 face au Lightning
Encouragé par la foule et Martin St-Louis: un match qui redonne confiance à Dach
«Il faut laisser fleurir les pissenlits pour nourrir les pollinisateurs»
Rattrapage
Tondre ou pas son gazon en mai?
«Il faut laisser fleurir les pissenlits pour nourrir les pollinisateurs»
Plus de cigarettes pour les personnes nées après 2008 en Grande-Bretagne
Rattrapage
Interdiction de vente ciblée
Plus de cigarettes pour les personnes nées après 2008 en Grande-Bretagne
Bébé négligé: pourquoi le père est seulement condamné à une peine à domicile?
Rattrapage
Chronique judiciaire
Bébé négligé: pourquoi le père est seulement condamné à une peine à domicile?
Épisode El Niño de plus en plus probable: des effets sur le Québec?
Rattrapage
À partir de la mi 2026
Épisode El Niño de plus en plus probable: des effets sur le Québec?
Guerre en Iran : «Trump est en train de recadrer l'idée de la durée»
Rattrapage
Chronique américaine
Guerre en Iran : «Trump est en train de recadrer l'idée de la durée»
Les Témoins: «C'est une série saisissante dès les premières minutes»
Rattrapage
Chronique culturelle
Les Témoins: «C'est une série saisissante dès les premières minutes»
2e victoire de la série: les Canadiens reprennent les devants face au Lightning
Rattrapage
Canadiens de Montréal
3-2 en prolongation
2e victoire de la série: les Canadiens reprennent les devants face au Lightning
«Il n'y a plus aucun relais politique pour Trump en Europe»
Rattrapage
Chronique européenne
«Il n'y a plus aucun relais politique pour Trump en Europe»
Guerre en Iran: Steve Witkoff et Jared Kushner se rendront au Pakistan
Rattrapage
Aucune rencontre officielle prévue
Guerre en Iran: Steve Witkoff et Jared Kushner se rendront au Pakistan
Recul face au mécontentement: «Charles Milliard nous dévoile un côté décevant»
Rattrapage
Défense du français
Recul face au mécontentement: «Charles Milliard nous dévoile un côté décevant»
Salon du livre: «Ça me rassure de voir la quantité de jeunes qui sont là»
Rattrapage
Daniel Daignault au segment J'en reviens pas
Salon du livre: «Ça me rassure de voir la quantité de jeunes qui sont là»
Ella Langley, la nouvelle vedette de l’heure
Rattrapage
Chronique culturelle
Ella Langley, la nouvelle vedette de l’heure