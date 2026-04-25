Un épagneul papillon de Haute-Savoie, né le 5 décembre 1995, serait, à un peu plus de 30 ans, le plus vieux chien au monde.
Écoutez la chroniqueuse Marie-Rose Sirois-Bruneau en discuter samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
Un épagneul papillon de Haute-Savoie, né le 5 décembre 1995, serait, à un peu plus de 30 ans, le plus vieux chien au monde.
Écoutez la chroniqueuse Marie-Rose Sirois-Bruneau en discuter samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.