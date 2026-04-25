Chronique européenne

Le président américain Trump perd peu à peu ses alliés en Europe, notamment le président Viktor Orbán, qui a perdu ses élections la semaine dernière.

Il en est de même pour la présidente du Conseil des ministres d’Italie, Giorgia Meloni, qui a changé d’attitude face à Trump après les inslustes de ce dernier contre le pape.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.