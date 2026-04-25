Chronique européenne

Le président américain Trump perd peu à peu ses alliés en Europe, notamment le président Viktor Orbán, qui a perdu ses élections la semaine dernière.
Il en est de même pour la présidente du Conseil des ministres d’Italie, Giorgia Meloni, qui a changé d’attitude face à Trump après les inslustes de ce dernier contre le pape.
Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Le fait est qu'actuellement tout politicien européen qui appuie ou qui dit du bien de Donald Trump devient radioactif. Plus personne ne parle en bien de Donald Trump en France dans les partis politiques. Même chose du côté du Royaume-Uni. Donc, la situation actuellement en avril 2026, c'est qu'il n'y a plus aucun relais politique pour Trump en Europe.»
Autres sujets abordés:
- L’Europe compense les Etats-Unis: 90 milliards d’aide à l’Ukraine
- Les Rayons et les Ombres: un film qui viendra probablement au Québec.