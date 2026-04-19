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Défense du français

Recul face au mécontentement: «Charles Milliard nous dévoile un côté décevant»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 19 avril 2026 11:01

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Recul face au mécontentement: «Charles Milliard nous dévoile un côté décevant»
Face au mécontentement d'une partie de sa formation politique, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a reculé cette semaine sur ses propos selon lesquels il ne souhaiterait pas empêcher le Québec d'invoquer à l'avance la clause dérogatoire de la Constitution canadienne afin de protéger la législation sur le français. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Face au mécontentement d'une partie de sa formation politique, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a reculé cette semaine sur ses propos selon lesquels il ne souhaiterait pas empêcher le Québec d'invoquer à l'avance la clause dérogatoire de la Constitution canadienne afin de protéger la législation sur le français.

Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour s'exprimer sur le sujet, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«Charles Milliard nous fait découvrir un côté décevant de lui-même. Ça n’a pas pris 48 heures, à la suite de l’insatisfaction de certains anglophones dans son parti, pour qu’il change son fusil d’épaule. J’ai trouvé cela extrêmement révélateur et décevant pour la clientèle francophone, sur un sujet crucial : la défense du français, pour un parti qui est quand même devenu à la hauteur du Parti québécois.»

Christian Dufour

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