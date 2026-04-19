Défense du français

Face au mécontentement d'une partie de sa formation politique, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a reculé cette semaine sur ses propos selon lesquels il ne souhaiterait pas empêcher le Québec d'invoquer à l'avance la clause dérogatoire de la Constitution canadienne afin de protéger la législation sur le français.

Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour s'exprimer sur le sujet, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.