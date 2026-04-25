Tondre ou pas son gazon en mai?

L'arrivée du beau temps se fait sentir et de nombreuses personnes se demandent si elles doivent ou non tondre leur pelouse en mai, ou éviter de le faire pour préserver les insectes pollinisateurs qui sont en déclin.
Écoutez Guillaume Grégoire, professeur adjoint à Faculté des sciences de l’agriculture de l’Université Laval, aborder le sujet samedi, au micro de l'animateur Lévesque.
«L'idée, c'est qu'en tout début de saison, comme c'est le cas présentement, il n'y a pas beaucoup de ressources florales pour nourrir les pollinisateurs. Et on sait que les pollinisateurs, dans les dernières années, ne l'ont pas eu facile. Et l'une des premières fleurs à fleurir justement au printemps, c'est le pissenlit. Et donc l'idée, c'est de laisser fleurir ces pissenlits-là pour pouvoir nourrir les pollinisateurs qui sont en manque de ressources après avoir passé l'hiver en dormance, si on veut.»