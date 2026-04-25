Tondre ou pas son gazon en mai?

L'arrivée du beau temps se fait sentir et de nombreuses personnes se demandent si elles doivent ou non tondre leur pelouse en mai, ou éviter de le faire pour préserver les insectes pollinisateurs qui sont en déclin.

Écoutez Guillaume Grégoire, professeur adjoint à Faculté des sciences de l’agriculture de l’Université Laval, aborder le sujet samedi, au micro de l'animateur Lévesque.