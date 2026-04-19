Daniel Daignault au segment J'en reviens pas

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.

Cette semaine, c'est le journaliste culturel Daniel Daignault qui est l'invité de l'émission Signé Lévesque.

Écoutez celui qui vient de dévoiler le livre Dans les coulisses du showbiz, où il partage anecdotes, confidences et moments marquants de sa carrière, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Il discute notamment de ses passages au Salon du livre, qui lui ont permis de faire d'heureux constats.