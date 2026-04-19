Daniel Daignault au segment J'en reviens pas

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.
Cette semaine, c'est le journaliste culturel Daniel Daignault qui est l'invité de l'émission Signé Lévesque.
Écoutez celui qui vient de dévoiler le livre Dans les coulisses du showbiz, où il partage anecdotes, confidences et moments marquants de sa carrière, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
Il discute notamment de ses passages au Salon du livre, qui lui ont permis de faire d'heureux constats.
«J'en reviens pas de voir à quel point c'est couru ces événements là. Puis ce qui me rassure aussi pour l'avenir, c'est de voir la quantité de jeunes qui sont là, qui se promènent d'un bord puis de l'autre. C'est le fun de voir ces jeunes là partir avec des sacs alors qu'ils ont fait des achats avec leurs parents ou avec leurs professeurs. Je trouve ça épatant qu'il y ait toujours autant de monde dans les salons du livre.»