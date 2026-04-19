Chronique culturelle

La chanteuse country Ella Langley est la nouvelle vedette de l’heure, alors que sa chanson Choosin’ Texas figure en tête du palmarès Billboard des 100 chansons les plus populaires, tous styles confondus, depuis six semaines.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter de cette artiste, qui vient de lancer un nouvel album intitulé Dandelion, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.