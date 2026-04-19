Chronique culturelle

La chanteuse country Ella Langley est la nouvelle vedette de l’heure, alors que sa chanson Choosin’ Texas figure en tête du palmarès Billboard des 100 chansons les plus populaires, tous styles confondus, depuis six semaines.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter de cette artiste, qui vient de lancer un nouvel album intitulé Dandelion, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Côté musical, ce que j’apprécie, c’est qu’elle a 26 ans et qu’elle fait du country, mais on sent un retour un peu aux sources. C'est une musique country plus traditionnelle, très pop quand même, très accrocheuse, et je sens que c’est profondément authentique.»