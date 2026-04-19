La pièce de théâtre Frères, présentée chez Duceppe pour encore quelques semaines, connaît un grand succès auprès du public.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair faire la critique de cette œuvre de Nathalie Doummar, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«C'est vraiment bon et je la suggère chaleureusement. Chaque personnage est intéressant et apporte quelque chose de différent. C'est drôle grâce à la complicité entre les personnages : il y a les deux frères de 30 ans qui se chamaillent comme lorsqu'ils étaient enfants, l'oncle bougon, le marabout négatif et rigide…»