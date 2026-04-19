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Présentée chez Duceppe

Pièce de théâtre Frères : «Chaque personnage apporte quelque chose»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 19 avril 2026 09:46

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Pièce de théâtre Frères : «Chaque personnage apporte quelque chose»
Stéphane Leclair / Cogeco Média

La pièce de théâtre Frères, présentée chez Duceppe pour encore quelques semaines, connaît un grand succès auprès du public.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair faire la critique de cette œuvre de Nathalie Doummar, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«C'est vraiment bon et je la suggère chaleureusement. Chaque personnage est intéressant et apporte quelque chose de différent. C'est drôle grâce à la complicité entre les personnages : il y a les deux frères de 30 ans qui se chamaillent comme lorsqu'ils étaient enfants, l'oncle bougon, le marabout négatif et rigide…»

Stéphane Leclair

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