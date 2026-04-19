1er match: Canadiens vs Lightning

Les Canadiens de Montréal feront face au Lightning de Tampa Bay pour un premier match dimanche soir, dans le cadre des séries éliminatoires.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, mettre la table pour cette rencontre au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Les deux équipes ont eu deux matchs très émotifs et très intenses en fin de saison. Ça donne peut-être une bonne idée de ce que ça va être ce soir. Je pense que les deux équipes voudront laisser leur empreinte dès le départ dans la série. Ça veut dire quoi ? Le Lightning a tenté de déranger le Canadien lors des deux derniers matchs de la saison régulière. Je ne pense pas que ça va être différent. »