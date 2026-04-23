Prix de l'essence et transporteurs aériens

Le blocage du détroit d'Ormuz, ce point de passage stratégique obstrué en raison du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran, provoque une hausse marquée du prix du baril de pétrole, qui a franchi la barre des 100 $ jeudi matin.
Cette situation affecte directement le portefeuille des voyageurs, alors que les réserves de kérosène chutent drastiquement, particulièrement en Europe.
Des transporteurs comme Air Canada et Transat imposent déjà des surprimes, tandis qu'United Airlines annonce des hausses de tarifs de 15 à 20 %.
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point sur les répercussions mondiales de ce conflit, jeudi matin, dans son tour d'horizon.
«Si j’avais des plans de voyage en Europe l’été prochain, je serais inquiet. [...] On en a pour six semaines [de réserves de kérosène] en Europe.»
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