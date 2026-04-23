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Prix de l'essence et transporteurs aériens

«Si j’avais des plans de voyage en Europe l’été prochain, je serais inquiet»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 avril 2026 06:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Si j’avais des plans de voyage en Europe l’été prochain, je serais inquiet»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le blocage du détroit d'Ormuz, ce point de passage stratégique obstrué en raison du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran, provoque une hausse marquée du prix du baril de pétrole, qui a franchi la barre des 100 $ jeudi matin.

Cette situation affecte directement le portefeuille des voyageurs, alors que les réserves de kérosène chutent drastiquement, particulièrement en Europe.

Des transporteurs comme Air Canada et Transat imposent déjà des surprimes, tandis qu'United Airlines annonce des hausses de tarifs de 15 à 20 %.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point sur les répercussions mondiales de ce conflit, jeudi matin, dans son tour d'horizon.

«Si j’avais des plans de voyage en Europe l’été prochain, je serais inquiet. [...] On en a pour six semaines [de réserves de kérosène] en Europe.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Donald Trump refuse de fixer une date de fin pour la guerre avec l'Iran, malgré ses promesses de victoire rapide.
  • ACEUM: Ottawa et Mexico résistent aux pressions de Washington, qui exige des concessions avant même de débuter les renégociations de l'accord de libre-échange.
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  • Inondations au Québec: la situation demeure critique à Gatineau, où 500 bâtiments sont touchés, ainsi que dans les Laurentides et Lanaudière.

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