Entrée des Canadiens en séries

Après plusieurs années de reconstruction, les Canadiens de Montréal feront leur entrée dimanche en séries éliminatoires, face au Lightning de Tampa Bay.

Écoutez Jean-François Baril discuter du rôle de Geoff Molson, propriétaire des Canadiens de Montréal, dans le succès de l’équipe, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.