Entrée des Canadiens en séries

Après plusieurs années de reconstruction, les Canadiens de Montréal feront leur entrée dimanche en séries éliminatoires, face au Lightning de Tampa Bay.
Écoutez Jean-François Baril discuter du rôle de Geoff Molson, propriétaire des Canadiens de Montréal, dans le succès de l’équipe, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Il y en a un à qui on ne donne pas assez de crédit, c'est Geoff Molson. C'est lui qui a pris la décision courageuse, il y a quelques années, de dire qu'on part en reconstruction. Il a été patient parce que, quand même, il y a eu des années de vaches maigres pour les partisans du Canadien.»