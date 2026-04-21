Animation du hockey à RDS

Andréanne Barbeau a annoncé il y a quelques jours qu’elle succédera à Alain Crête à l’animation des matchs de hockey des Canadiens à RDS.
Si elle n’est pas la première femme à occuper un poste à la télévision dans le domaine du hockey, elle a tout de même percé le plafond de verre pour occuper ce poste important dans un milieu très masculin.
Déterminée depuis son arrivée dans les médias, elle a gravi les échelons dans un milieu ultracompétitif sans cacher ses ambitions pour son évolution professionnelle.
Écoutez la journaliste sportive et future animatrice des matchs des Canadiens de Montréal à RDS, Andréanne Barbeau, mardi à l’émission de Patrick Lagacé.
«J'ai toujours aimé le sport et je n'ai jamais eu de problème à être dans un environnement majoritairement masculin. Puis ce que je martèle depuis déjà plusieurs jours, c'est que oui des épais, j'en ai croisé, puis des misogynes, j'en ai croisé, tu sais, il va toujours en avoir, mais j'ai croisé beaucoup plus d'alliés que d'ennemis.»