Animation du hockey à RDS

Andréanne Barbeau a annoncé il y a quelques jours qu’elle succédera à Alain Crête à l’animation des matchs de hockey des Canadiens à RDS.

Si elle n’est pas la première femme à occuper un poste à la télévision dans le domaine du hockey, elle a tout de même percé le plafond de verre pour occuper ce poste important dans un milieu très masculin.

Déterminée depuis son arrivée dans les médias, elle a gravi les échelons dans un milieu ultracompétitif sans cacher ses ambitions pour son évolution professionnelle.

Écoutez la journaliste sportive et future animatrice des matchs des Canadiens de Montréal à RDS, Andréanne Barbeau, mardi à l’émission de Patrick Lagacé.