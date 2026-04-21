Deuxième match des Canadiens en série

Les Canadiens de Montréal feront face au Lightning de Tampa Bay mardi soir, pour une deuxième rencontre dans le cadre des séries. À quoi peut-on s’attendre pour ce match?
Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens, mettre la table pour cette rencontre, mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ce soir, le Lightning va chercher à frapper encore plus fort et à déranger le Canadien davantage. Le Lightning va sortir avec une énergie différente, et les jeunes joueurs du Canadien vont devoir la gérer. Ce sera intéressant de voir comment ils vont composer avec ça, s’ils vont le faire sans paniquer et en restant dans leurs affaires. Ça, ce sera important pour les Canadiens ce soir.»