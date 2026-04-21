Deuxième match des Canadiens en série

Les Canadiens de Montréal feront face au Lightning de Tampa Bay mardi soir, pour une deuxième rencontre dans le cadre des séries. À quoi peut-on s’attendre pour ce match?

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens, mettre la table pour cette rencontre, mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.