Engagement dans un premier mandat

Paul St-Pierre Plamondon ne compte pas mettre de côté son engagement de tenir un référendum dans un premier mandat, malgré les résultats d'un récent sondage Léger.

Cette fermeté suscite de vives discussions, alors que certains y voient une stratégie du «ça passe ou ça casse» pour le chef péquiste.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau aborder le tout, mardi midi, à l'émission La Commission.

Selon Luc Ferrandez, cette détermination est respectable, bien qu'elle comporte des risques politiques majeurs.

Si le Parti québécois devait former un gouvernement minoritaire ou perdre son pari référendaire, l'avenir de son chef à la tête de la formation pourrait être remis en question.