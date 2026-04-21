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Engagement dans un premier mandat

Référendum: Paul St-Pierre Plamondon reste campé sur ses positions

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Entendu dans

La commission

le 21 avril 2026 13:04

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Référendum: Paul St-Pierre Plamondon reste campé sur ses positions
Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Paul St-Pierre Plamondon ne compte pas mettre de côté son engagement de tenir un référendum dans un premier mandat, malgré les résultats d'un récent sondage Léger. 

Cette fermeté suscite de vives discussions, alors que certains y voient une stratégie du «ça passe ou ça casse» pour le chef péquiste.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau aborder le tout, mardi midi, à l'émission La Commission.

Selon Luc Ferrandez, cette détermination est respectable, bien qu'elle comporte des risques politiques majeurs.

Si le Parti québécois devait former un gouvernement minoritaire ou perdre son pari référendaire, l'avenir de son chef à la tête de la formation pourrait être remis en question.

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