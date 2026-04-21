 Aller au contenu
Propreté dans la métropole

La mairesse demande aux Montréalais de sortir leurs «petits» balais

par 98.5

0:00
10:03

Entendu dans

La commission

le 21 avril 2026 13:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La mairesse demande aux Montréalais de sortir leurs «petits» balais
La mairesse demande aux Montréalais de sortir leurs «petits» balais / Adobe Stock

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a lancé un appel à la population pour améliorer la propreté urbaine, incitant les citoyens et commerçants à sortir leurs «petits» balais et nettoyer devant leur propriété.

Luc et Nathalie discutent de l'effort collectif nécessaire, évoquant des initiatives et comparant Montréal à des villes comme Vancouver, Naples et Tokyo, où la culture de la propreté est plus ancrée.

Ils soulignent l'importance de changer les comportements, mentionnent les contraventions et l’impact des gestes individuels sur l’environnement urbain.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez échanger sur le sujet, mardi midi, à La commission.

«C'est exactement le contraire de la réalité. La réalité, c'est que chaque Montréalais et chaque commerçant montréalais prend un plaisir malin à foutre les choses sur le trottoir!»

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

Crue des eaux: «Nos équipe demeurent 24/7 sur le terrain en mode surveillance»
La commission
Crue des eaux: «Nos équipe demeurent 24/7 sur le terrain en mode surveillance»
0:00
6:36
La «mèresse» de Longueuil, Catherine Fournier, est officiellement maman
Lagacé le matin
La «mèresse» de Longueuil, Catherine Fournier, est officiellement maman
0:00
4:44
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Un chat perdu de Montréal a voyagé 115 km en camion jusqu’à Cornwall
Rattrapage
Quelques actualités
Un chat perdu de Montréal a voyagé 115 km en camion jusqu’à Cornwall
Montréal au cœur du nouveau long métrage sur Michael Jackson
Rattrapage
Environ 300 artistes québécois
Montréal au cœur du nouveau long métrage sur Michael Jackson
Quels élus caquistes font partie du conseil des ministres de Mme Fréchette?
Rattrapage
Assermentation mardi
Quels élus caquistes font partie du conseil des ministres de Mme Fréchette?
Voitures chinoises en sol canadien: «Des machines à espionner»
Rattrapage
Arrivée de 49 000 exemplaires
Voitures chinoises en sol canadien: «Des machines à espionner»
La reconstruction de Gaza coûterait environ 71 milliards de dollars américains
Rattrapage
Nouvelles en rafales
La reconstruction de Gaza coûterait environ 71 milliards de dollars américains
«Ce soir, le Lightning va chercher à frapper encore plus fort» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Deuxième match des Canadiens en série
«Ce soir, le Lightning va chercher à frapper encore plus fort» -Martin McGuire
Conflit Iran-États-Unis: l'impasse diplomatique à l'heure des bilans
Rattrapage
Guerre d'usure
Conflit Iran-États-Unis: l'impasse diplomatique à l'heure des bilans
TGV et agriculture: la compensation financière ne suffit pas pour l’UPA
Rattrapage
L’impact du mégaprojet sur le terroir
TGV et agriculture: la compensation financière ne suffit pas pour l’UPA
Référendum: Paul St-Pierre Plamondon reste campé sur ses positions
Rattrapage
Engagement dans un premier mandat
Référendum: Paul St-Pierre Plamondon reste campé sur ses positions
«Il vaut mieux une bonne entente plus tard qu'une mauvaise aujourd'hui»
Rattrapage
Relations Canada-États-Unis
«Il vaut mieux une bonne entente plus tard qu'une mauvaise aujourd'hui»
Féminicides: l’appel pressant de 600 personnalités à Christine Fréchette
Rattrapage
Au-delà du symbole
Féminicides: l’appel pressant de 600 personnalités à Christine Fréchette
Selon un sondage Léger: le PQ augmenterait son avance sans référendum
Rattrapage
De 31 à 39% des intentions de vote
Selon un sondage Léger: le PQ augmenterait son avance sans référendum
Conseil des ministres: entre nouveaux visages et amères déceptions
Rattrapage
Remaniement Fréchette
Conseil des ministres: entre nouveaux visages et amères déceptions
Achat de plusieurs bouteilles: la SAQ continuera d'offrir des boites de carton
Rattrapage
Bonne nouvelle de la journée
Achat de plusieurs bouteilles: la SAQ continuera d'offrir des boites de carton