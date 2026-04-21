Propreté dans la métropole

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a lancé un appel à la population pour améliorer la propreté urbaine, incitant les citoyens et commerçants à sortir leurs «petits» balais et nettoyer devant leur propriété.

Luc et Nathalie discutent de l'effort collectif nécessaire, évoquant des initiatives et comparant Montréal à des villes comme Vancouver, Naples et Tokyo, où la culture de la propreté est plus ancrée.

Ils soulignent l'importance de changer les comportements, mentionnent les contraventions et l’impact des gestes individuels sur l’environnement urbain.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez échanger sur le sujet, mardi midi, à La commission.