Révision de l'ACEUM

Mark Carney annoncera mardi la création de son propre comité consultatif pour gérer les relations entre le Canada et les États-Unis.

Contrairement au comité précédent de Justin Trudeau, celui-ci sera présidé par Dominic LeBlanc plutôt que par le premier ministre.

Ce remaniement stratégique se veut bipartisan, incluant des figures comme Jean Charest, l’ancien chef conservateur Erin O’Toole et l’ex-ministre Lisa Raitt.

L'objectif est de préparer la révision obligatoire de l'ACEUM prévue le 1er juillet, alors que Donald Trump menace de se retirer de l'accord malgré les bénéfices évidents pour l'économie américaine.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, mardi à Lagacé le matin.