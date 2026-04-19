Quelles nouvelles positives

En ces périodes plus sombres sur le plan de l'actualité, le chroniqueur Frédéric Bérard souhaitait profiter de sa chronique pour souligner plusieurs nouvelles positives qui redonnent le sourire.
Écoutez le docteur en droit présenter de bonnes nouvelles, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«L'énergie solaire est maintenant la principale source d'énergie en Europe. On a doublé le nombre d'infrastructures pertinentes depuis trois ans, et je pense que juin a été le point de bascule. Puis, évidemment, ça ne fera que s’améliorer.»