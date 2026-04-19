Loi américaine immunisant les réseaux sociaux

Un riche homme d'affaires australien, Andrew Forrest, dont l'image a été utilisée à son insu dans une escroquerie, tente de tenir le géant Meta responsable de la situation.

Il s'attaque ainsi directement à une loi américaine qui exonère les réseaux sociaux de toute responsabilité quant aux contenus publiés par des tiers, et avec laquelle Meta s'est protégé dans des situations similaires.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle en discuter dimanche, lors de sa chronique, au micro de l'animateur Denis Lévesque.