Prévisions estivales

Les premières prévisions météorologiques de l’été nous laissent présager que la saison sera un peu plus fraîche qu’à l’habitude.

Le phénomène El Niño devrait à nouveau influencer les températures estivales au moins pour le début de la saison dans la province.

Écoutez Nicolas Lessard, météorologue à Météomédia, donner les premières prévisions pour cet été, mardi, à l’émission de Patrick Lagacé.

Il confirme qu’il faudra encore attendre un peu avant de profiter de températures plus élevées autour des 20 degrés.