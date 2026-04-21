Modernisation trop précoce?

La transition vers les fichiers numériques dans le système de santé à compter du 9 mai ne fait pas l’unanimité parmi les médecins.

Certains dénoncent le manque de formation dont ils ont pu bénéficier et d’autres s’inquiètent des délais supplémentaires qui seront répercutés sur les patients au moment d’entrer leurs données dans le nouveau système.

Malgré l’anxiété procurée par la situation, les responsables du projet insistent sur les bénéfices de la transition pour les patients grâce à la centralisation des données médicales.

Écoutez la docteure Vicky Soulière, médecin spécialisée en cardiologie, codirectrice médicale du Dossier santé numérique et Adélaïde De Melo, PDG du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal faire le point, avec Patrick Lagacé.