Le CF Montréal affrontera la Nouvelle-Angleterre

Le CF Montréal fera face à un important défi offensif alors qu'il s'apprête à affronter samedi le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, actuellement troisième au classement de l'Association Est de la MLS.
Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf mettre la table pour cette rencontre, samedi matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Le CF Montréal est à la recherche de solutions en attaque. Parce que, depuis le retour de la pause du Mondial, ça n'a pas été nécessairement brillant de ce côté-là. Ce n'est pas tant les occasions qui manquent, mais la capacité d'en tirer profit.»