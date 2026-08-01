Le CF Montréal affrontera la Nouvelle-Angleterre

Le CF Montréal fera face à un important défi offensif alors qu'il s'apprête à affronter samedi le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, actuellement troisième au classement de l'Association Est de la MLS.

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf mettre la table pour cette rencontre, samedi matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.