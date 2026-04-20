L'accès aux terres

Luc Ferrandez aborde le concept de «repaysannement», soulignant la difficulté croissante pour les nouveaux agriculteurs d'acquérir des terres, tant au Québec qu'en France.

Malgré les subventions gouvernementales et le soutien de l'UPA, la relève agricole se bute à la spéculation financière: des investisseurs raflent les parcelles en offrant des sommes largement supérieures au marché.

Écoutez la discussion à ce sujet, lundi midi, entre les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

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