L'accès aux terres

Luc Ferrandez aborde le concept de «repaysannement», soulignant la difficulté croissante pour les nouveaux agriculteurs d'acquérir des terres, tant au Québec qu'en France.
Malgré les subventions gouvernementales et le soutien de l'UPA, la relève agricole se bute à la spéculation financière: des investisseurs raflent les parcelles en offrant des sommes largement supérieures au marché.
Écoutez la discussion à ce sujet, lundi midi, entre les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Autres sujets abordés:
- Le mouvement migratoire inverse chez les stars d'Hollywood, qui se dirigent maintenant vers la France, est motivé par une quête de simplicité et des changements fiscaux, ce qui illustre un désir global de retour à une vie moins «chorégraphiée».