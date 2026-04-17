Succès du duo anonyme

Le duo d’Angine de Poitrine poursuit son incroyable succès à l’international et demeure l’un des phénomènes les plus viraux des derniers mois.

Écoutez Marc-André Mongrain, rédacteur en chef de Sors-tu.ca et grand fan du groupe, discuter du succès de ce groupe anonyme, vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.