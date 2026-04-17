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Succès du duo anonyme

Angine de Poitrine: «Ils ont vu que ça pognait, puis sont fidèles au concept»

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Entendu dans

La commission

le 17 avril 2026 14:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Angine de Poitrine: «Ils ont vu que ça pognait, puis sont fidèles au concept»
La commission / Cogeco Média

Le duo d’Angine de Poitrine poursuit son incroyable succès à l’international et demeure l’un des phénomènes les plus viraux des derniers mois.

Écoutez Marc-André Mongrain, rédacteur en chef de Sors-tu.ca et grand fan du groupe, discuter du succès de ce groupe anonyme, vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Je ne pense pas qu'ils pensaient conquérir le monde. Ils avaient un concept artistique et y sont restés fidèles. Ils n'ont pas fait de compromis. Ils n’ont pas décidé d'enlever les costumes pour faire leur vedette, à Tout le monde en parle à visage découvert. Ils ont vu que ça pognait, puis sont fidèles à leur concept. Ils ont quelque chose qui peut voyager facilement. Il n'y a pas vraiment de parole. C'est facile à absorber dans toutes les langues, dans tous les pays, toutes les cultures.»

Marc-André Mongrain

Il souligne également son étonnement face au succès de ce group qui produit du rock expérimental.

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