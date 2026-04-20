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Nouvelle en rafales

La compagnie de vêtements pour femme Reitmans souligne ses 100 ans

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Entendu dans

La commission

le 20 avril 2026 14:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La compagnie de vêtements pour femme Reitmans souligne ses 100 ans
La commission / Cogeco Média

La compagnie de vêtement pour femme Reitmans a maintenant 100 ans!

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez présenter quelques actualités du jour, lundi, à l'émission La commission.

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