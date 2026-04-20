Histoire sordide

Un investisseur immobilier qui gagnait près de 100 000$ par année a été condamné pour avoir exploité ses propres enfants mineurs.

Dès l’âge de 14 ans, il leur imposait une « pension » de 100 $ par mois, montant qui grimpait à 200 $ à 15 ans, puis à 300 $ à 16 ans. Le père aurait également saisi près de 19 000 $ d’économies appartenant à l’un de ses fils, tout en continuant de toucher une pension versée par la mère.

La question du jour de nos animateurs: Est-ce acceptable d'exiger une pension à ses enfants dès l'âge de 14 ans?

Écoutez Me Kim Beaudoin, avocate en droit familial, discuter de ce cas, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.