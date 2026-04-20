Victoire du tricolore au premier match des séries

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur premier affrontement de la série face au Lightning par la marque de 4-3 en prolongation, dimanche soir à Tampa Bay.
Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens, brosser le portrait de cette rencontre lundi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Je trouve que depuis les deux derniers matchs de la saison régulière, les Canadiens jouent dans la tête des meilleurs joueurs du Lightning. Il n'y a pas un match horrible, mais Kucherov fait des affaires qu'on le voyait pas faire avant. Puis les joueurs du Canadien ont l'air à lui faire faire des trucs pas très réfléchis. C'est une excellente nouvelle. Jai hâte de voir demain comment ils vont rebondir, mais l'espèce de petite game mentale que les Canadiens jouent au Lightning est bonne pour eux.»