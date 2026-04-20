Face au mécontentement d’une partie de sa formation politique, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a reculé cette semaine sur ses propos selon lesquels il ne souhaiterait pas empêcher le Québec d’invoquer à l’avance la clause dérogatoire de la Constitution canadienne afin de protéger la législation sur le français.

Écoutez Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia pour le Parti québécois, qui reproche ce volte-face de Charles Milliard sur la loi 96, en discuter lundi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.