Bouleversante pour plusieurs téléspectateurs

La scène finale de la série Antigang en a bouleversé plusieurs, jeudi soir, parmi le million de téléspectateurs au rendez-vous.

Pourquoi la finale d'Antigang a-t-elle provoqué autant d'émotions chez ses téléspectateurs? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?

Écoutez la productrice Fabienne Larouche dévoiler les coulisses de cette finale au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.