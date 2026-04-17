Bouleversante pour plusieurs téléspectateurs

La scène finale de la série Antigang en a bouleversé plusieurs, jeudi soir, parmi le million de téléspectateurs au rendez-vous.
Pourquoi la finale d'Antigang a-t-elle provoqué autant d'émotions chez ses téléspectateurs? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Écoutez la productrice Fabienne Larouche dévoiler les coulisses de cette finale au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.
«Curieusement, dans notre série, on s'est aperçu des téléspectateurs, qu'ils se sont attachés beaucoup aux criminels, plus qu'aux policiers. Mais moi, avec cette fin-là, je pense que la finale a rééquilibré un peu les perceptions.»