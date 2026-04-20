Médicament pour la perte de poids

L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux a tranché: le gouvernement du Québec ne devrait pas rembourser les frais liés au médicament amaigrissant Wegovy.
Écoutez Geneviève Charbonneau, présidente suppléante de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, en discuter, lundi, à La commission.
«L'INESSS évalue l'ensemble des paramètres, à savoir les bénéfices et les préoccupations en lien avec le profil de tolérance par rapport à ce que ça va donner. Ils prennent aussi en compte le coût des médicaments. En mettant tout ça dans la balance, la recommandation était de ne pas aller de l'avant [...] C'est pas que les effets secondaires sont trop importants, c'est qu'il y a des préoccupations en lien avec le profil de tolérance. Oui, c'est sûr que c'est un médicament qui peut faire développer des effets secondaires. Cela dit, ce n'est pas le seul médicament qui est dans cette situation-là.»