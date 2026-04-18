L’Iran annonce refermer le détroit d’Ormuz

L’Iran a annoncé avoir décidé de refermer le détroit d’Ormuz samedi matin, alors que Téhéran avait accepté la veille d’autoriser le passage d’un nombre limité de pétroliers et de navires commerciaux.

Écoutez le chroniqueur et spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie brosser le portrait de la situation samedi, au micro de Denis Lévesque.