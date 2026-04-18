L’Iran annonce refermer le détroit d’Ormuz

L’Iran a annoncé avoir décidé de refermer le détroit d’Ormuz samedi matin, alors que Téhéran avait accepté la veille d’autoriser le passage d’un nombre limité de pétroliers et de navires commerciaux.
Écoutez le chroniqueur et spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie brosser le portrait de la situation samedi, au micro de Denis Lévesque.
«J’ai l’impression que Trump est pris entre deux feux. D’un côté, il y a une réelle pression pour que ça cesse, parce que la pression sur l’économie est forte. Et en même temps, il y a beaucoup de gens en Israël, et une base aux États-Unis, qui disent à Trump : “Je veux la destruction de l’Iran. On n’a pas tout fait ça pour ça.” Mais, au final, la piste d’atterrissage risque de ressembler à l’accord qu’avait négocié Obama, et que Trump a déchiré. Ce qui nuit à l’équation, ce sont les déclarations tonitruantes de Trump, qui cherche à gagner le cycle médiatique le plus court.»