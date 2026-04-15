L'Innu Francis Verreault-Paul, élu à la tête de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador il y a un an, démystifie avec Marie-Eve Tremblay les idées reçues que les gens peuvent avoir sur les peuples autochtones.

Âgé de seulement 38 ans, il assume cette fonction après avoir eu une carrière au sein de la Ligue américaine de hockey.

Un parcours qui lui sert encore aujourd'hui pour défendre l’accès des membres des communautés autochtones au sport professionnel, notamment.

Écoutez Francis Verreault-Paul, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Il met aussi de l'avant l’importance de la coexistence entre les Québécois et les Premières Nations, critiquant le manque de consultation de la part du gouvernement dans certains projets de loi, comme la Constitution de Simon Jolin-Barrette.