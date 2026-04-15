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Chef de l’Assemblée des Premières Nations

«Prendre la place qui nous revient dans une vision de coexistence»

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Entendu dans

Radio textos

le 15 avril 2026 11:06

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Prendre la place qui nous revient dans une vision de coexistence»
Francis Verreault-Paul a été élu à la tête de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, il y a un an. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

L'Innu Francis Verreault-Paul, élu à la tête de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador il y a un an, démystifie avec Marie-Eve Tremblay les idées reçues que les gens peuvent avoir sur les peuples autochtones.

Âgé de seulement 38 ans, il assume cette fonction après avoir eu une carrière au sein de la Ligue américaine de hockey.

Un parcours qui lui sert encore aujourd'hui pour défendre l’accès des membres des communautés autochtones au sport professionnel, notamment.

Écoutez Francis Verreault-Paul, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Il met aussi de l'avant l’importance de la coexistence entre les Québécois et les Premières Nations, critiquant le manque de consultation de la part du gouvernement dans certains projets de loi, comme la Constitution de Simon Jolin-Barrette.

«Il y a des relations qui sont sur le terrain avec des sociétés d'État ou avec des partenaires privilégiés. Ça va super bien. Mais ceci dit, lorsqu'on arrive avec le gouvernement, bien, on entend d'autres messages par le ministre de la Justice qui est derrière la scène, en quelque sorte.»

Francis Verreault-Paul

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