Le débat fait rage

Maintenant que le gouvernement du Québec est allé de l'avant avec le remplacement du toit et de l'anneau technique du Stade olympique, il reste le débat de la rénovation de l'intérieur de l'amphithéâtre.
En plus d'accueillir les matchs du CF Montréal et peut-être même des Alouettes, un Stade olympique rénové permettrait-il d'attirer de grands événements ou de grandes vedettes?
«Coûts de location, tu ne rentreras jamais dans ton argent. C'est impossible. Tu ne vas pas chercher des millions juste en louant. Par contre, l'impact d'un événement international, tu rentres instantanément dans ton argent. Céline Dion à Paris, c'est le cinquième des retombées des Jeux olympiques.»
Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, souligne quant à lui la nécessité d'un plan d'affaires pour garantir la rentabilité avant d'injecter davantage de fonds publics dans le Stade olympique.