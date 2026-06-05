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Le débat fait rage

Rénovation du Stade: gouffre financier ou investissement payant?

par Cogeco Média | Modifié le 5 juin 2026 à 11:08

Rénovation du Stade: gouffre financier ou investissement payant?
Plus d'argent pour le Stade olympique, c'est oui ou non? / La Presse Canadienne

Maintenant que le gouvernement du Québec est allé de l'avant avec le remplacement du toit et de l'anneau technique du Stade olympique, il reste le débat de la rénovation de l'intérieur de l'amphithéâtre.

À écouter

Le gouvernement va-t-il financer les rénovations intérieures du Stade olympique?

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
0:00
11:07

En plus d'accueillir les matchs du CF Montréal et peut-être même des Alouettes, un Stade olympique rénové permettrait-il d'attirer de grands événements ou de grandes vedettes?

«Coûts de location, tu ne rentreras jamais dans ton argent. C'est impossible. Tu ne vas pas chercher des millions juste en louant. Par contre, l'impact d'un événement international, tu rentres instantanément dans ton argent. Céline Dion à Paris, c'est le cinquième des retombées des Jeux olympiques.»

Luc Ferrandez, ex-élu de la Ville de Montréal et coanimateur de La commission

À écouter

«Faire du Stade un lieu d'attraction international de grande qualité»

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
0:00
11:22

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, souligne quant à lui la nécessité d'un plan d'affaires pour garantir la rentabilité avant d'injecter davantage de fonds publics dans le Stade olympique.

À écouter

«Peut-on s'assurer que le stade va être plein à l'année?» -Éric Duhaime

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
0:00
15:33

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