Triplé de Slafkovksy dans un gain de 4-3

La saison remarquable de 106 points au classement des Canadiens de Montréal s'est poursuivie de manière spectaculaire, dimanche, lors du premier match de leur série de premier tour des éliminatoires de la coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay.
Un but de Juraj Slafkovsky, son troisième du match, lors d'un avantage numérique, après 1:22 de jeu en prolongation, a mené le Tricolore à une victoire de 4-3 dans le domicile de la formation de la Floride.
C'est une punition décernée à Jake Guentzel pour bâton élevé avec 21 secondes à disputer à la troisième période qui a permis au Tricolore de s'imposer en prolongation.
L'entraîneur Martin St-Louis a pris un temps d'arrêt avec une quarantaine de secondes à faire à la pénalité, ce qui lui a permis de laisser sa première unité d'avantage numérique sur la patinoire. Décision payante.
Les trois buts de Slafkovsky l'ont été lors de supériorités numériques. Le Tricolore a eu cinq occasions de ce genre, tout comme le Lightning, qui a fait mouche deux fois dans de telles circonstances. Les joueurs des Canadiens ont dominé dans le cercle des mises en jeu avec 61 % de réussites.
Outre Slafkovsky (1er, 2e, 3e), Josh Anderson (1er), qui a disputé un fort match, a inscrit l'autre but de l'équipe montréalaise. Cole Caufield et Nick Suzuki ont récolté deux mentions d'aide.
Jakub Dobes (23 tirs dirigés vers lui) a été particulièrement solide lors des deux premières périodes avec des arrêts cruciaux, alors que les Canadiens n'ont décoché que neuf tirs vers le filet adverse.
Brandon Hagel (1er, 2e) et Darren Raddysh (1er) ont riposté pour le Lightning. Andrei Vasilevskiy a fait face à 19 rondelles.
Le deuxième match de la série sera présenté, mardi soir, à Tampa, à 19h.
À toute allure
La rencontre s'amorce à un train d'enfer et quelque peu à l'avantage de la formation locale qui met plus de pression. Dominic James, blessé, quitte pour le vestiaire à la troisième minute de jeu.
Il faut attendre un peu plus de cinq minutes pour voir le Tricolore réussir un premier tir au filet, mais, par deux fois, les hommes de Martin St-Louis n'arrivent pas à cadrer en situation de surnombre.
Les Canadiens obtiennent le premier avantage numérique de la série lorsque le Lightning est pris avec trop d'hommes sur la patinoire, mais il n'en tire pas parti.
En revanche, le trio défensif excelle, et quelques instants plus tard, Josh Anderson inscrit le premier but de la série avec un superbe tir dans la lucarne, à 13:24.
Alex Newhook se retrouve au cachot, mais Dobes et l'unité défensive ne permettent que deux tirs au but à leurs adversaires. Même situation lorsque Juraj Slafkovky va réchauffer le banc des pénalités pour deux minutes. Les Canadiens excellent en désavantage numérique.
Situation confuse avec 12 secondes à disputer l'engagement. Branden Hagel est puni pour obstruction face à Kaiden Guhle, mais le défenseur des Canadiens atteint Braden Point au visage avec son bâton sur la même séquence. Après visionnement des reprises et discussion, Guhle écope d'une pénalité de quatre minutes.
Dobes mérite des fleurs au terme de l'engagement, notamment lors d'arrêts face à Erik Cernak et Darren Raddysh.
Une pénalité décernée à Nikita Kucherov, tôt en deuxième période, vient annuler en bonne partie la supériorité du Lightning et on en reste là.
Les Canadiens croient avoir marqué un but à 10:43, encore une fois, dans la confusion. Josh Anderson fait dévier un tir de la pointe de Mike Matheson. Plus haut que la hauteur des épaules? Le but est accordé par les arbitres, mais le centre de surveillance de la LNH reverse la décision.
Autre long débat des arbitres lorsque Charle-Edouard D'Astous se retrouve frappé des deux côtés par Anderson et Jake Evans. On décerne une pénalité majeure de cinq minutes à Anderson, et puis on se ravise pour un deux minutes.
Pénalité qui mène au premier but de la série du Lightning, celui de Darren Raddysh, à 12:25. À force de jouer avec le feu, le Tricolore s'est brûlé.
Quelques secondes plus tard, posté derrière son filet, Lane Hutson tente de remettre à Guhle, qui rate la rondelle, ce qui n'est pas le cas de Brandon Hagel qui fait mouche 29 secondes plus tard: 2-1 Lightning.
Le Tricolore met enfin son jeu de puissance à profit en fin d'engagement, lorsque Slafkovsky met la touche finale à un jeu superbe d'Ivan Demidov, à 19:36. Les Canadiens ont deux buts... sur neuf tirs en 40 minutes.
Les hommes de Martin St-Louis se lancent en attaque en début de dernier tiers, jusqu'au moment où Anthony Cirelli cause de l'obstruction à l'endroit de Slafkovsky.
L'attaquant des Canadiens en fait payer le prix au Lightning en inscrivant son deuxième but de la rencontre à la suite d'une belle passe de Cole Caufield, à 5:56.
Une punition discutable décernée à Zachary Bolduc redonne un avantage d'un homme au Lightning qui ne rate pas son coup, à 8:58.
Les deux équipes offrent du jeu plutôt conservateur par la suite, comme si personne ne voulait commettre l'erreur qui pourrait donner la victoire à l'adversaire.
À défaut de but, Jake Guentzel écope d'une pénalité pour bâton élevé avec 21 secondes à faire à la troisième période. Les Canadiens vont amorcer la prolongation en avantage numérique. Prolongation qui leur a été profitable.