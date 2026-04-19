Triplé de Slafkovksy dans un gain de 4-3

C'est une punition décernée à Jake Guentzel pour bâton élevé avec 21 secondes à disputer à la troisième période qui a permis au Tricolore de s'imposer en prolongation.

L'entraîneur Martin St-Louis a pris un temps d'arrêt avec une quarantaine de secondes à faire à la pénalité, ce qui lui a permis de laisser sa première unité d'avantage numérique sur la patinoire. Décision payante.

Les trois buts de Slafkovsky l'ont été lors de supériorités numériques. Le Tricolore a eu cinq occasions de ce genre, tout comme le Lightning, qui a fait mouche deux fois dans de telles circonstances. Les joueurs des Canadiens ont dominé dans le cercle des mises en jeu avec 61 % de réussites.

Outre Slafkovsky (1er, 2e, 3e), Josh Anderson (1er), qui a disputé un fort match, a inscrit l'autre but de l'équipe montréalaise. Cole Caufield et Nick Suzuki ont récolté deux mentions d'aide.

Jakub Dobes (23 tirs dirigés vers lui) a été particulièrement solide lors des deux premières périodes avec des arrêts cruciaux, alors que les Canadiens n'ont décoché que neuf tirs vers le filet adverse.

Brandon Hagel (1er, 2e) et Darren Raddysh (1er) ont riposté pour le Lightning. Andrei Vasilevskiy a fait face à 19 rondelles.

Le deuxième match de la série sera présenté, mardi soir, à Tampa, à 19h.

À toute allure

La rencontre s'amorce à un train d'enfer et quelque peu à l'avantage de la formation locale qui met plus de pression. Dominic James, blessé, quitte pour le vestiaire à la troisième minute de jeu.

Il faut attendre un peu plus de cinq minutes pour voir le Tricolore réussir un premier tir au filet, mais, par deux fois, les hommes de Martin St-Louis n'arrivent pas à cadrer en situation de surnombre.

Les Canadiens obtiennent le premier avantage numérique de la série lorsque le Lightning est pris avec trop d'hommes sur la patinoire, mais il n'en tire pas parti.

En revanche, le trio défensif excelle, et quelques instants plus tard, Josh Anderson inscrit le premier but de la série avec un superbe tir dans la lucarne, à 13:24.