Pouvoir, taxes, budget et infrastructures

Le premier ministre Mark Carney a obtenu son gouvernement majoritaire, lui offrant davantage de pouvoir et de latitude pour gouverner à son aise au cours des prochaines années.

Or, cet avantage n'a pas uniquement été obtenu grâce au processus électoral, mais surtout grâce aux députés conservateurs qui ont traversé la Chambre des communes pour rejoindre les rangs libéraux.

Est-ce inquiétant pour notre démocratie? Devrait-on interdire les transfuges à l'avenir?

Écoutez l'animateur Jérome Landry, au FM93 à Québec, en discuter mardi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.