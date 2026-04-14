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Pouvoir, taxes, budget et infrastructures

Carney majoritaire: devrait-on interdire les transfuges?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 14 avril 2026 10:48

Avec

Jérôme Landry
Jérôme Landry
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Carney majoritaire: devrait-on interdire les transfuges?
Jérôme Landry / Cogeco Média

Le premier ministre Mark Carney a obtenu son gouvernement majoritaire, lui offrant davantage de pouvoir et de latitude pour gouverner à son aise au cours des prochaines années.

Or, cet avantage n'a pas uniquement été obtenu grâce au processus électoral, mais surtout grâce aux députés conservateurs qui ont traversé la Chambre des communes pour rejoindre les rangs libéraux. 

Est-ce inquiétant pour notre démocratie? Devrait-on interdire les transfuges à l'avenir? 

Écoutez l'animateur Jérome Landry, au FM93 à Québec, en discuter mardi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Quand tu vois ce genre de décision là... c'est pas surprenant qu'il réussisse à convaincre des élus conservateurs de traverser la chambre pour se retrouver avec lui. Parce que Mark Carney gouverne clairement à droite de ce que gouvernait Justin Trudeau...»

Jérome Landry

 Autres sujets abordés: 

  • La mesure choc d'Ottawa de réduire la taxe d’accise sur l’essence de 10 cents le litre;
  • Au Québec, Christine Fréchette préfère agir sur les frais d’immatriculation;
  • L’état lamentable de nos routes.

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