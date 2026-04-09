Débat sur l'avenir du réseau routier

Les commissaires abordent le déficit d'infrastructures au Québec...

Luc Ferrandez soutient qu'aucune nouvelle route ne devrait être construite, à l'exception de Laval, dont le plan de développement 2035 prévoit une densification intelligente incluant logements, hôpitaux et transport en commun.

Il critique la gestion politique actuelle où les députés «jouent du coude» pour obtenir des projets électoralistes plutôt que basés sur l'urbanisme.

Selon lui, une autoroute ne doit être réalisée que si elle génère un véritable développement commercial et résidentiel, et non simplement pour faciliter l'«accès aux chalets».

Écoutez la discussion sur l'avenir du réseau routier québécois, jeudi à La commission.