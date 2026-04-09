 Aller au contenu
Débat sur l'avenir du réseau routier

Infrastructures routières: Luc Ferrandez plaide pour l’exception lavalloise

par 98.5

0:00
7:53

Entendu dans

La commission

le 9 avril 2026 13:03

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Infrastructures routières: Luc Ferrandez plaide pour l’exception lavalloise
La commission / Cogeco Média

Les commissaires abordent le déficit d'infrastructures au Québec...

Luc Ferrandez soutient qu'aucune nouvelle route ne devrait être construite, à l'exception de Laval, dont le plan de développement 2035 prévoit une densification intelligente incluant logements, hôpitaux et transport en commun.

Il critique la gestion politique actuelle où les députés «jouent du coude» pour obtenir des projets électoralistes plutôt que basés sur l'urbanisme.

Selon lui, une autoroute ne doit être réalisée que si elle génère un véritable développement commercial et résidentiel, et non simplement pour faciliter l'«accès aux chalets».

Écoutez la discussion sur l'avenir du réseau routier québécois, jeudi à La commission

Vous aimerez aussi

Pour le principe d’utilisateur-payeur
Le Québec maintenant
Pour le principe d’utilisateur-payeur
0:00
9:43
Policière du SPVM insultée: Montréal réfléchit à un règlement
Lagacé le matin
Policière du SPVM insultée: Montréal réfléchit à un règlement
0:00
11:38
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«C'est épouvantable d’en être rendu à songer au retour des routes en gravier»
Rattrapage
Des municipalités y songent sérieusement
«C'est épouvantable d’en être rendu à songer au retour des routes en gravier»
Deux navires de Desgagnés pris dans le détroit d'Ormuz: comment vont les marins?
Rattrapage
Depuis déjà un mois
Deux navires de Desgagnés pris dans le détroit d'Ormuz: comment vont les marins?
Course à la CAQ: Bernard Drainville peut-il renverser les sondages?
Rattrapage
L'enjeu crucial de la survie caquiste
Course à la CAQ: Bernard Drainville peut-il renverser les sondages?
La communauté internationale est-elle trop clémente à l'endroit d'Israël?
Rattrapage
Bombardements au Liban et à Gaza
La communauté internationale est-elle trop clémente à l'endroit d'Israël?
Les Québécois sont invités à rendre un dernier hommage à Rodger Brulotte
Rattrapage
Au Stade IGA, jeudi, de midi à 19h
Les Québécois sont invités à rendre un dernier hommage à Rodger Brulotte
Sirop d’érable « coupé »: demande d’action collective contre un producteur
Rattrapage
L'entreprise de Steeve Bourdeau ciblée
Sirop d’érable « coupé »: demande d’action collective contre un producteur
«Ce n'est pas aussi positif qu'on pourrait le penser pour l'économie canadienne»
Rattrapage
Profit des compagnies pétrolières canadiennes
«Ce n'est pas aussi positif qu'on pourrait le penser pour l'économie canadienne»
Comment éviter les entrepreneurs en construction malhonnêtes?
Rattrapage
Un spécialiste répond à vos questions
Comment éviter les entrepreneurs en construction malhonnêtes?
Bruit blanc: est-ce vraiment bénéfique pour le sommeil?
Rattrapage
Étude sur le sujet
Bruit blanc: est-ce vraiment bénéfique pour le sommeil?
L'Assemblée nationale du Québec est prorogée jusqu'au 5 mai
Rattrapage
Période de transition avec le nouveau PM
L'Assemblée nationale du Québec est prorogée jusqu'au 5 mai
Usine Stablex: des taux de contamination aux métaux plus élevés qu'avant
Rattrapage
À Blainville
Usine Stablex: des taux de contamination aux métaux plus élevés qu'avant
L'effritement du leadership moral des États-Unis en Iran
Rattrapage
Destitution et instabilité
L'effritement du leadership moral des États-Unis en Iran
Drogue et santé mentale: trois édicules de stations de métro fermés
Rattrapage
Petit méli-mélo d'actualité
Drogue et santé mentale: trois édicules de stations de métro fermés
Violence conjugale: Christine Labrie veut renverser le fardeau de la preuve
Rattrapage
Son dépôt du projet de loi 598
Violence conjugale: Christine Labrie veut renverser le fardeau de la preuve