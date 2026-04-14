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Après-match Canadiens-Flyers

«Le bon dieu du hockey voulait qu'on commence sur la route», -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 14 avril 2026 22:36

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé

et autres

«Le bon dieu du hockey voulait qu'on commence sur la route», -Martin St-Louis
Martin St-Louis, entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, en conférence de presse / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

Les Canadiens ont perdu 4 à 2 contre les Flyers à Philadelphie, mardi soir, lors du 82e et dernier match de la saison régulière.

Voici les trois étoiles Cogeco du match:

  • 3e étoile: Oliver Bonk, défenseur des Flyers avec son premier but dans la LNH et une aide;
  • 2e étoile: Porter Martone, attaquant des Flyers, qui a marqué le premier but du match et récolté une passe;
  • 1ère étoile: Matveï Mitchkov, attaquant des Flyers, qui a compté un but et récolté deux assistances.

Écoutez l'après-match de la partie Canadiens-Flyers, mardi, avec Dany Dubé, Jérémie Rainville et Martin McGuire.

Les déclarations de l'entraîneur Martin St-Louis:

  • Sur la performance du CH contre les Flyers: «C'était un match bizarre, puis ils sont souvent bizarres. Les intentions étaient là, mais la ligne est fine entre gagner, puis perdre»;
  • Sur la série Canadiens-Lightning: «On n'a pas peur de commencer sur la route»;
  • Sur les deuxième et troisième trios qui ont été remaniés dans la dernière semaine de la saison: «Je ne pense pas que c'est un défi, je pense qu'on a des bonnes options»;
  • Est-ce une bonne chose de commencer la série contre le Lightning à l'étranger? «Il y a toujours du positif dans n'importe quoi, c'est de même qu'on regarde ça.»

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