Après-match Canadiens-Flyers

Les Canadiens ont perdu 4 à 2 contre les Flyers à Philadelphie, mardi soir, lors du 82e et dernier match de la saison régulière.

Voici les trois étoiles Cogeco du match:

3e étoile: Oliver Bonk, défenseur des Flyers avec son premier but dans la LNH et une aide;

2e étoile: Porter Martone, attaquant des Flyers, qui a marqué le premier but du match et récolté une passe;

1ère étoile: Matveï Mitchkov, attaquant des Flyers, qui a compté un but et récolté deux assistances.

Écoutez l'après-match de la partie Canadiens-Flyers, mardi, avec Dany Dubé, Jérémie Rainville et Martin McGuire.

Les déclarations de l'entraîneur Martin St-Louis: