Le hockey des Canadiens

Le plus récent affrontement en séries éliminatoires entre les Canadiens de Montréal (48-23-10) et le Lightning de Tampa Bay (50-25-6) remonte à la finale de la coupe Stanley 2021 - en pleine pandémie - pour laquelle le Tricolore s’était qualifié en raison d’une suite d’événements improbables qui ont quelque peu faussé les données.

Rappelons les éléments qui ont mené à la bonne fortune de l'équipe montréalaise: un calendrier de saison régulière comprenant exclusivement les équipes canadiennes; la perte du capitaine des Maple Leafs, John Tavares, au premier match de l'affrontement de premier tour contre le Bleu-Blanc-Rouge; l’expulsion de Mark Scheifle, des Jets de Winnipeg, pour le reste de la série de deuxième tour, après une mise en échec d’une violence inouïe auprès de Jake Evans; et la bourde monumentale du gardien Marc-André Fleury, des Golden Knights de Las Vegas, dans le troisième match de la finale d’association contre les hommes de Dominique Ducharme, ce qui a pavé la voie à la victoire de la formation montréalaise quelques jours plus tard, lors d’une soirée mémorable de Saint-Jean-Baptiste.

Sans surprise, la logique a été respectée en finale: le Lightning remportant les trois premiers matchs avant de conclure l’affaire en cinq rencontres.

L’issue peut-elle être différente, cette fois?

Les Canadiens ont un marqueur de plus de 100 points (Nick Suzuki) pour la première fois depuis Mats Naslund, il y a 40 ans (1986), un compteur de plus de 50 buts (Cole Caufield), le premier depuis Stéphane Richer en 1990, un défenseur qui a égalé le plus grand nombre de mentions d’aide (Lane Hutson) à cette position durant une saison depuis Larry Robinson en 1977, et un gardien recrue (Jakub Dobes) qui a présenté les meilleures statistiques depuis Ken Dryden, en 1972.

Non, cette équipe n’est pas celle de 2021, même si de très jeunes joueurs, dont Suzuki et Caufield, en faisaient déjà partie.

Sauf que le Tricolore va commencer la série contre le Lightning sans Noah Dobson, blessé à une main, et Alexandre Carrier à la défense.

L’équipe ne présente qu’une fiche de .500 à ses six derniers matchs et seul le premier trio demeure dominant sur une base régulière. La formation de Martin St-Louis n'arrive pas en séries éliminatoires sur une lancée...

Bref, une foule d’interrogations à quelques jours du début de la série contre le Lightning.

Si la formation de Tampa Bay semble moins dominante que celles qui ont remporté la coupe Stanley en 2020 et en 2021 et qui a participé à la finale en 2022, elle regorge de vétérans qui connaissent le tabac et qui, mine de rien, ont quand même devancé au classement les Canadiens, qui viennent de connaître une saison aussi spectaculaire qu’inespérée de 106 points.

Donc, on se répète: l’issue peut-elle être différente cette fois?

Disons que cette série pourrait être aussi longue qu'éprouvante. Les premières réponses sont attendues, possiblement dès dimanche, en Floride.