La bousculade législative de fin de travaux

À seulement quatre jours de la fin de la session intensive à l'Assemblée nationale, le gouvernement caquiste se retrouve face à un mur avec 19 projets de loi encore sur la table.
En coulisses, il s’avère presque impossible d’obtenir une liste claire des priorités ministérielles, alors que le gouvernement reste très flou sur ses intentions réelles.
Cette bousculade de fin de session donne l'impression que plusieurs pièces législatives ont été déposées dans les dernières semaines sans espoir réel d'adoption, servant plutôt de jalons pour un programme électoral à venir.
Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«J'ai l'impression que de vouloir rester très très flou, on ne veut pas avoir l'air de choisir ce qui compte le plus ou encore se faire reprocher d'avoir déposé des projets de loi dans les dernières semaines en sachant clairement qu'il ne les ferait pas adopter; que c'était davantage une espèce de contour d'un programme électoral.»
Autres sujets traités:
- Réforme de la carte électorale;
- Les discussions s'enlisent en commission parlementaire sur le projet de loi 23 en Santé mentale;
- Le recrutement au Parti Québécois;
- La députée de Mirabel, Sylvie D'Amours, a annoncé qu'elle ne sollicitera pas de nouveau mandat;
- Témoignage de Luc Berthold: le député fédéral conservateur a livré un vibrant témoignage à la suite du suicide de son fils.