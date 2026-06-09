La bousculade législative de fin de travaux

À seulement quatre jours de la fin de la session intensive à l'Assemblée nationale, le gouvernement caquiste se retrouve face à un mur avec 19 projets de loi encore sur la table.

En coulisses, il s’avère presque impossible d’obtenir une liste claire des priorités ministérielles, alors que le gouvernement reste très flou sur ses intentions réelles.

Cette bousculade de fin de session donne l'impression que plusieurs pièces législatives ont été déposées dans les dernières semaines sans espoir réel d'adoption, servant plutôt de jalons pour un programme électoral à venir.

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.