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Un détaillant majeur en dernière place

Dossier matelas de Protégez-vous: les fabricants québécois dominent le palmarès

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 juin 2026 08:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dossier matelas de Protégez-vous: les fabricants québécois dominent le palmarès
Un sondage auprès des consommateurs québécois indique que les matelas en latex offrent la plus grande satisfaction, avec un prix moyen de 1 700 $. / Nomad_Soul/ Adobe Stock

Le magazine Protégez-vous vient de publier une enquête majeure sur les habitudes de sommeil des Québécois et leur niveau de satisfaction envers leur matelas.

Alors que les modèles en latex offrent le plus grand confort, mais s'avèrent les plus coûteux, les manufacturiers d'ici volent la vedette du côté de l'expérience client.

En tête de liste, des bannières locales de l'Outaouais et de l'Estrie devancent largement les géants de l'industrie.

À l'inverse, un grand détaillant récolte un faible taux de recommandation et figure parmi les plus visés par les plaintes.

Écoutez Marie-Eve Schaeffer, journaliste chez Protégez-vous, expliquer le tout mardi à Lagacé le matin

«De façon générale, les matelas en boîte, ce sont des produits très robustes, très durables. Et souvent ils sont moins chers. Donc ça peut être une option intéressante si votre budget est limité.»

Marie-Eve Schaeffer

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