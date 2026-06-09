Un détaillant majeur en dernière place

Le magazine Protégez-vous vient de publier une enquête majeure sur les habitudes de sommeil des Québécois et leur niveau de satisfaction envers leur matelas.

Alors que les modèles en latex offrent le plus grand confort, mais s'avèrent les plus coûteux, les manufacturiers d'ici volent la vedette du côté de l'expérience client.

En tête de liste, des bannières locales de l'Outaouais et de l'Estrie devancent largement les géants de l'industrie.

À l'inverse, un grand détaillant récolte un faible taux de recommandation et figure parmi les plus visés par les plaintes.

Écoutez Marie-Eve Schaeffer, journaliste chez Protégez-vous, expliquer le tout mardi à Lagacé le matin.