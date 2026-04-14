Trois sièges supplémentaires

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mardi, Patrick Lagacé analyse les résultats des élections partielles fédérales qui ont permis au Parti libéral de devenir majoritaire à la Chambre des communes.

À Terrebonne, Tatiana Auguste a confirmé sa victoire avec 700 voix de plus que son opposante bloquiste.

Écoutez le tour d’horizon de l’actualité de Patrick Lagacé, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

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