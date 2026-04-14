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Trois sièges supplémentaires

Libéraux majoritaires: «Carney a gagné à force de convaincre des adversaires»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 avril 2026 06:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Libéraux majoritaires: «Carney a gagné à force de convaincre des adversaires»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, mardi, Patrick Lagacé analyse les résultats des élections partielles fédérales qui ont permis au Parti libéral de devenir majoritaire à la Chambre des communes.

À Terrebonne, Tatiana Auguste a confirmé sa victoire avec 700 voix de plus que son opposante bloquiste.

Écoutez le tour d’horizon de l’actualité de Patrick Lagacé, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Christine Fréchette amorce la reconstruction de la CAQ après son couronnement;
  • Les États-Unis imposent un blocus des ports iraniens;
  • Sorties controversées de Donald Trump;
  • Crise au port de Montréal: Ottawa exige des explications après une vague de démissions;
  • La réforme controversée des cartes de crédit Desjardins est officiellement mise sur la glace;
  • Maux de tête pour les épiceries Metro et Adonis après la diffusion d’un reportage sur la fraude au sirop d’érable.

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