Survol de la météo

Après une semaine particulièrement grise et fraîche, les Québécois se demandent quand l'été s'installera pour de bon. Heureusement, une amélioration progressive se dessine à l'horizon, juste à temps pour les célébrations de la fête nationale.

Le soleil et la chaleur devraient effectuer un retour plus soutenu dès le début du mois de juillet, avec des températures qui dépasseront les 25 °C dans la région métropolitaine.

Écoutez le météorologue Simon Legault faire le point, vendredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.