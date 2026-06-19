Sur le gazon

Marcher de 15 à 30 minutes par jour sur des surfaces naturelles comme le gazon peut dramatiquement améliorer votre qualité de vie en quelques mois, selon plusieurs études.

Il est toutefois impératif de privilégier ces environnements. Une marche pieds nus sur du béton ou un plancher de bois franc n'apporte aucun effet positif. Bien au contraire, elle augmente considérablement les risques de blessures.

Écoutez les explications de la chroniqueuse Andréanne Théberge, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.