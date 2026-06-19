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Harry Styles et Shania Twain

Angine de Poitrine et Patrick Watson charment des vedettes internationales

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 juin 2026 16:38

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Marjorie Vallée
Marjorie Vallée
Angine de Poitrine et Patrick Watson charment des vedettes internationales
Le groupe masqué québécois Angine de Poitrine est photographié ici dans cette photo promotionnelle non datée. / LA PRESSE CANADIENNE/Gracieuseté - Constantin Monfilliette

L’industrie musicale québécoise connaît une percée majeure à l’étranger. De Shania Twain à Harry Styles, des vedettes de la pop et du country mondial affichent publiquement leur admiration pour les artistes d’ici.

Angine de Poitrine, Patrick Watson et le duo de bluegrass Véranda ont tous reçu d'importantes marques de reconnaissance de la part de vedettes et d'institutions prestigieuses du monde musical international.

Écoutez les explications de la chroniqueuse culturelle Marjorie Vallée, ce vendredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

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