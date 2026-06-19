Harry Styles et Shania Twain

L’industrie musicale québécoise connaît une percée majeure à l’étranger. De Shania Twain à Harry Styles, des vedettes de la pop et du country mondial affichent publiquement leur admiration pour les artistes d’ici.

Angine de Poitrine, Patrick Watson et le duo de bluegrass Véranda ont tous reçu d'importantes marques de reconnaissance de la part de vedettes et d'institutions prestigieuses du monde musical international.

Écoutez les explications de la chroniqueuse culturelle Marjorie Vallée, ce vendredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.