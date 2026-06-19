À l'approche de la fête des pères

La fête des pères, célébrée ce dimanche, est l'occasion parfaite pour honorer la figure paternelle et passer du temps de qualité en famille. Pour Tobie Bureau-Huot, animateur chez Cogeco Média et créateur du balado Bon papa, cette journée doit avant tout servir à créer des souvenirs précieux et durables entre les générations.

L'animateur insiste sur la valeur des moments partagés, qu'il s'agisse d'une sortie de pêche, d'une visite dans un festival ou d'un simple café partagé.

Son balado, Bon papa, vise à favoriser des discussions authentiques pour renforcer les liens familiaux et encourager l'expression des sentiments.

Écoutez l'animateur Tobie Bureau-Huot en discuter, vendredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.