À l’approche du 1er juillet, une période marquée par une hausse importante des abandons d’animaux, les refuges de la région métropolitaine se préparent à faire face à un afflux de chiens et de chats.

Pour faciliter l'adoption de ces animaux, la clinique vétérinaire Pro Anima offre de procéder à l'adoption d'un animal de compagnie en échange d’un don volontaire, sans montant minimum exigé.

Écoutez le docteur Vincent Paradis, directeur de la médecine de refuge pour Pro Anima, aborder le sujet, vendredi, au Québec maintenant.