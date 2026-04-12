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Le commentaire de Dany

Le repêchage, un point faible des Islanders

par 98.5

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 12 avril 2026 19:56

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Le repêchage, un point faible des Islanders
Le commentaire de Dany Dubé / Cogeco Média

Écoutez Le commentaire de Dany Dubé, dimanche, lors du deuxième entracte du match Canadiens-Islanders.

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